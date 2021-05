इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, जोफ्रा आर्चर चोट की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर

इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को इसकी पुष्टि की। आर्चर ने दाहिनी कोहनी में दर्द की शिकायत की। ससेक्स की ओर से केंट के खिलाफ अपना पहला प्रतिस्पर्धी मुकाबला खेल रहे आर्चर ने दूसरी पारी में सिर्फ 5 ओवर फेंके।

26 साल के आर्चर के लिए एक और झटका है। वो भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में हाथ और कोहनी की चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए थे। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक जोफ्रा आर्चर न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज नहीं खेल पाएंगे। चोट की वजह से वो निलंबित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2021 में नहीं खेल पाए थे। आर्चर को काउंटी चैंपियनशिप के शुरुआती चरणों से भी बाहर कर दिया गया था।

BREAKING: Jofra Archer has been ruled out of the New Zealand Test series



Although he returned for Sussex this week, a recurrence of his elbow injury meant that he could bowl only five overs in the second innings #ENGvNZ #CountyChampionship https://t.co/xgtoZJiidr