NZ vs ENG: इंग्लैंड ने जॉनी बेयरस्टॉ को न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम से​​ किया बाहर

इंग्लैंड ने जॉनी बेयरस्टॉ को न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम से बाहर कर दिया है। जबकि तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पिंडली की चोट के कारण दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। वारविकशर के सलामी बल्लेबाज डोमिनिक सिबले को घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के दम पर टीम में रखा गया है। उनके अलावा केंट के बल्लेबाज जॉक क्राउले तथा लंकाशर के साकिब महमूद और मैट पर्किंसन को भी इंग्लैंड की टीम में जगह मिली है।

A number of new faces for our New Zealand tour ✈️🇳🇿