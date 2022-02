ENG vs WI: वेस्टइंडीज दौरे के लिए इंग्लैंड टेस्ट टीम का ऐलान, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड बाहर

इंग्लैंड ने अगले महीने वेस्टइंडीज दौरे पर होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को 16 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। इन दोनों अनुभवी तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड के लिए मिलकर अब तक 1177 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड की टीम गुरुवार को विंडीज दौरे के लिए रवाना होगी, जहां उसे एंटीगा में 8 मार्च से पहला टेस्ट मैच खेलना है।

We've named our squad of 16 for our three-match Test tour of the Caribbean 🏏



