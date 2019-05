लड़की बने इंग्लैंड के ये खिलाड़ी, नहीं रुकी फैन्स की हंसी, देखें- PICS

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी यदि खुद को महिलाओं के रूप में ढाल लें तो कैसा लगेगा, यह सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन सोमवार को कुछ ऐसा हुआ.इसे देखकर इंग्लैंड ही नहीं दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसक अपनी हंसी नहीं रोक सके। आलम यह रहा कि कुछ प्रशंसकों को तो इन खिलाड़ियों से प्यार ही हो गया।

स्नेपचैट से रूप बदला:

इंग्लैंड की वनडे टीम के कप्तान इयोन मोर्गन समेत नौ अन्य खिलाड़ियों ने खुद को पहले महिला के रूप में ढाला और फिर अपनी तस्वीरों को सोशल साइट इंस्टग्राम पर पोस्ट किया। इनमें मोर्गन के अलावा, जो रूट, जेसन राय, मार्क वुड, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, जेम्स विंसे, लियाम प्लेकंट और जोस बटलर शामिल थे। इन सभी ने अपना रूप स्नेपचैट जेंडर स्वैप फिल्टर के जरिए बदला।

The lads have been having fun with the new Snapchat filter! 😂



Guess Who? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/p3ED8a91YW