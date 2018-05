VIDEO: आपका IPL अब ग्लोबल हो गया है,विश्वास ना हो तो खुद ही देख लें

आईपीएल अपने शुरुआत के महज ग्यारह वर्षों में ही कैसे भारत की सीमाएं लांघकर वैश्विक हो चला है, इसका नजारा रविवार को खेले गए आईपीएल 2018 के फाइनल मुकाबले में दिखा। भारत में क्रिकेट की खुमारी किस दर्जे की होती है, इसका परिचय दुनिया पहले ही कर चुकी है। लेकिन, क्रिकेट के जन्म दाता देश यानी इंग्लैंड में भी इंडियन प्रीमियर लीग का वर्चस्व देखने को मिला। इंग्लैंड में आईपीएल 2018 के फाइनल मुकाबले का जलवा इस कदर छाया हुआ था कि विश्व प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भी इसकी धमक दिखाई दी। फाइनल में सीएसके ने एसआरएच को 8 विकेट से हराकर अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीता।

Lord’s are letting everyone stay to watch the IPL final pic.twitter.com/XBPvYjP146

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के एक हिस्से में बड़ी स्क्रीन पर आईपीएल फाइनल का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इससे कुछ देर पहले ही पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच का अंत हुआ था, जहां पाकिस्तान ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच के बाद दर्शकों को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अधिकारियों ने इजाजत दे दी कि वो मैदान पर रहकर आईपीएल 2018 फाइनल का लुत्फ उठा सकते हैं। इस पूरे सीजन में भी आईपीएल दबदबा सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिला। ट्विटर से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आईपीएल नजर आया।

Everywhere we go! We are the Chennai Boys and we are the #SuperChampions! #WhistlePodu pic.twitter.com/iVqQnMeXAi