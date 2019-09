पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस को ECB ने क्रिकेट कमिटी का चेयरमैन नियुक्त किया

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस को इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे की इस्तीफे की सम्मान सूची में स्ट्रॉस और दिग्गज जेफ्री बॉयकॉट को खेल को अपनी सेवाएं देने के लिए 'नाइटहुड' दिया गया। 42 वर्षी स्ट्रॉस ने 2015 से 2018 तक इंग्लैंड क्रिकेट के निदेशक के रूप में कार्य किया था। वह अपनी पत्नी रूथ की देखभाल के लिए पद से पीछे हट गए थे। रूथ का निधन फेफड़े के कैंसर के कारण हुआ।

