VIDEO: जोफ्रा आर्चर ने बिल्कुल नए अंदाज में पूरा किया बॉटल कैप चैलेंज, क्या आपने देखा?

सोशल मीडिया पर इन दोनों बॉटल कैप चैलेंज का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। इसमें बॉलीवुड सितारों समेत क्रिकेट के कई खिलाड़ी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर चैंलेज पूरा करने के बाद दूसरों को यह करने के लिए चैलेंज देते हैं। इस कड़ी में अब वर्ल्ड कप चैम्पियन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का नाम भी शामिल हो गया है।

बता दें कि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की इंग्लैंड को अपनी सरजमीं पर पहली बार एकदिवसीय क्रिकेट का विश्व चैम्पियन बनाने में अहम भूमिका रही थी। आर्चर ने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को रनों के लिए ही नहीं तरसाया बल्कि कईयों को घायल भी किया।

Check out this ♻ version of the #bottlecapchallenge for Coca-Cola

When you recycle your empty bottles, remember to keep the cap on!#challengeaccepted #recycle #cricket #ad pic.twitter.com/gxU5FRB2Cq