SL vs ENG: इंग्लैंड ने श्रीलंका की धरती पर 17 साल बाद जीता टेस्ट सीरीज

बाएं हाथ के स्पिनर जैक लीच के पांच विकेट की बदौलत इंग्लैंड ने पल्लेकल में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका को 57 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। मैच के पांचवें दिन इंग्लैंड ने सिर्फ 30 मिनट में श्रीलंका के बाकी तीनों विकेट चटकाकर जीत दर्ज की। लीच (83 रन पर पांच विकेट) ने मलिंदा पुष्पकुमार (01) का कैच अपनी ही गेंद पर लपककर श्रीलंका की पारी का अंत किया। मोईन अली ने लीच का अच्छा साथ निभाते हुए 72 रन देकर चार विकेट हासिल किए। श्रीलंका की टीम 301 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम दिन 243 रन पर ढेर हो गई। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम टेस्ट 23 नवंबर से कोलंबो में खेला जाएगा।

श्रीलंका की धरती पर 2001 के बाद इंग्लैंड ने पहली बार जीती टेस्ट सीरीज

श्रीलंकाई टीम की ओर से एंजेलो मैथ्यूज (88) और दिमुथ करूणारत्ने (57) ने अर्धशतक जड़े जबकि रोशन सिल्वा (37) और निरोशन डिकवेला (35) ने उपयोगी पारियां खेलीं लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। दक्षिण अफ्रीका में 2015-16 में जीत के बाद विदेशी सरजमीं पर टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की यह पहली जीत है। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 2001 के बाद पहली बार उसी के घर में हराया है। इस टेस्ट मैच में जैक लीच, मोईन अली और आदिल राशिद की स्पिन तिकड़ी ने श्रीलंका के 20 में से 19 विकेट चटकाए। कप्तान जो रूट ने भी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए दूसरी पारी में 124 रन बनाए। रोरी बर्न्स और बने फोक्स ने भी दूसरी पारी में अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

