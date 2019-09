ASHES 2019: इंग्लैंड ने लंदन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 135 रनों से हराया, सीरीज 2-2 से ड्रॉ

इंग्लैंड ने लंदन के 'द ओवल' मैदान पर खेले गए एशेज सीरीज के पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 135 रनों से हरा दिया। इस जीत के बाद इंग्लैंड की टीम पांच मैचों की एशेज सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने में सफल रही। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने एशेज ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। सीरीज ड्रॉ होने से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए 56-56 अंक मिले। इंग्लैंड ने पहली पारी में 294 रन बनाए थे। जबकि उसने ऑस्ट्रेलिया को 225 रन पर ऑल आउट करके 69 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 329 रन का स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच जीतने के लिए 399 रनों का विशाल लक्ष्य रखा।

