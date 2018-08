ENGvsIND 4th Test: इंग्लैंड की टीम में मोइन और सैम कुरेन शामिल, जानें कौन हुआ बाहर

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा कि बेन स्टोक्स गेंदबाजी की अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं हैं जिसके कारण उनकी टीम को भारत के खिलाफ 30 अगस्त से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिये मोईन अली को टीम में रखना पड़ा। रूट ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा, 'पिछले सप्ताह की टीम में दो बदलाव किये गये हैं। क्रिस वोक्स की जगह सैम कुरेन को लिया गया है और बेन गेंदबाजी के लिहाज से शतप्रतिशत फिट नहीं है और इसलिए टीम का संतुलन बनाने के लिये ओली पोप की जगह मोईन अली को टीम में रखा गया है। तीसरे टेस्ट मैच के दौरान स्टोक्स के घुटने में चोट लग गयी थी।



चौ​थे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में मोइन और सैम शामिल

रूट ने कहा, 'मोईन जैसा खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट में लौटता है और दोहरा शतक जमाने के साथ ही छह विकेट लेता है। सैम भी सर्रे की तरफ से खेल रहा था और उसके पास अब एक और मौका है। किसी भी समय आप वापसी से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते हो।' इंग्लैंड पांच मैचों की श्रृंखला में अभी 2-1 से आगे चल रहा है। उसे पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन रूट को विश्वास है कि उनकी टीम वापसी करने में सफल रहेगी। उन्होंने कहा, 'पिछले सप्ताह हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाये थे। हमारी सबसे मजबूती हमारा जज्बा है तथा विशेषकर घरेलू परिस्थितियों में वापसी करने में हमारा रिकार्ड बहुत अच्छा है। हम पहले भी ऐसा करते रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा होगा।'

ENG vs IND 4th Test:साउथैम्प्टन टेस्ट मैच के लिए तय हो गई टीम इंडिया की प्लेइंग XI !



🚨 BREAKING NEWS 🚨



We have named our team for the fourth Specsavers Test against India.



➡️ https://t.co/U8gh6A4D9m pic.twitter.com/UuqWNAYdbk — England Cricket (@englandcricket) August 29, 2018