भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी लंच के बाद 9 विकेट खोकर 396 रन बनाने के बाद घोषित कर दी। इंग्लिश टीम की कप्तान हीथर नाइट ने इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक 95 रनों की पारी खेली। भारत की ऑफ स्पिन गेंदबाज स्नेह राणा ने डेब्यू मैच में भारत की तरफ से 4 विकेट चटकाए। इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू कर रही सोफिया डंकले के नाबाद 74 रन बनाए।

इंग्लैंड ने सुबह छह विकेट पर 269 रन से खेलना शुरू किया जिसके बाद डंकले और सोफी एक्लेस्टोन (17) ने आठवें विकेट के लिये 70 रन की भागीदारी निभाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। इंग्लैंड का भारत के खिलाफ सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है। आन्या श्रबसोल ने आउट होने से पहले 47 रन रन बनाए। इंग्लैंड ने गुरुवार को पहला विकेट कैथरीन ब्रंट के रूप में गंवाया जिन्हें अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने दिन की 12वीं गेंद पर पगबाधा आउट किया।

Anya Shrubsole falls three short of her fifty and England have declared on 396/9.



Sophia Dunkley made a solid, unbeaten 74.#ENGvIND | https://t.co/Vzg0fwYsnc pic.twitter.com/mhbrQYF45T