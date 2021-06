ENG W vs IND W: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, शेफाली वर्मा ने भारत की तरफ से टेस्ट डेब्यू

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाना एकमात्र टेस्ट मैच ब्रिस्टल में खेला जा रहा है। बुधवार को इंग्लैंड की महिला टीम की कप्तान हीथर नाइट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारत की तरफ से पांच खिलाड़ियों ने टेस्ट डेब्यू किया है। युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा के अलावा व्हाइट बॉल से खेले जाने वाले फॉर्मेट की अनुभवी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, तानिया भाटिया और स्नेहा राणा ने टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया है।

Toss time in Bristol!



England have chosen to bat first in the #ENGvIND Test 🏏



Who are you rooting for? pic.twitter.com/uL1gFI1z0Y