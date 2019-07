Live ENGvNZ ICC World Cup 2019 Final: कीवी पारी शुरू, क्रीज पर उतरे गप्टिल और निकल्स

ENG vs NZ ICC World Cup 2019 Final England vs New Zealand Live Cricket Match Update: आईसीसी विश्व कप 2019 का फाइनल मैच क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने जीता टॉस और इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

लाइव क्रिकेट अपडेटः

03:19 PM: एक ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 5/0, मार्टिन गप्टिल चार और निकल्स बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद।

03:15 PM: न्यूजीलैंड की पारी शुरू. मार्टिन गप्टिल और हेनरी निकल्स उतरे क्रीज पर, क्रिस वोक्स इंग्लैंड की ओर से कर रहे हैं पहला ओवर।

03:07 PM: दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए मैदान पर उतरीं। पहले न्यूजीलैंड का राष्ट्रगान हुआ फिर मेजबान इंग्लैंड टीम का राष्ट्रगान हुआ।

न्यूजीलैंड ने अपने प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं इंग्लैंड ने भी प्लेइगं इलेवन में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से अभी तक किसी भी टीम ने आईसीसी विश्व कप खिताब अपने नाम नहीं किया है। जो भी टीम फाइनल मैच जीतेगी वो पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हराकर बाहर किया था, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड ने बड़ी ही आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हराया था।

दोनों टीमों का प्लेइंग XI

इंग्लैंडः जेसन रॉय, जॉनी बेयरेस्टो, जो रूट, इयोन मोर्गन (कप्तान), बेन स्टोक्स, जोस बटलर, क्रिस वोक्स, लियाम प्लंकेट, आदिल राशिद, जोफरा आर्चर, मार्क वुड।

न्यूजीलैंडः मार्टिन गप्टिल, हेनरी निकल्स, केन विलियमसन (कप्तान), रोस टेलर, टॉम लेथम, जेम्स नीशाम, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मिशेल सैंटनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गुसन।