Eng vs Nz ICC World Cup 2019 Final: सुपर ओवर टाई होने के बावजूद इस वजह से जीता इंग्लैंड

England vs New Zealand ICC World Cup 2019 Final Super Over: आईसीसी विश्व कप के इतिहास में इससे बेहतर फाइनल मैच शायद ही कोई खेला गया होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया फाइनल मैच पहले टाई हुआ और फिर सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने एक जैसा स्कोर बनाया। हालांकि चैंपियन इंग्लैंड को घोषित किया गया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में आठ विकेट पर 241 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड 50 ओवर में 241 पर ऑलआउट हो गया।

मैच सुपर ओवर तक खिंचा, इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने उतरा और एक ओवर में 15 रन बनाए। इसके बाद न्यूजीलैंड ने भी सुपर ओवर में 15 रन ठोके, लेकिन इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पारी के दौरान ज्यादा चौके मारे थे।

क्या है ये नियम

अगर किसी इवेंट का फाइनल मैच टाई होता है, तो फैसला सुपर ओवर के जरिए होता है। सुपर ओवर में जो भी टीम ज्यादा रन बनाती है वो जीत जाती है। लेकिन अगर सुपर ओवर में भी स्कोर बराबर हो जाए तो वो टीम जीतती है, जिसने अपनी पारी के दौरान ज्यादा बाउंड्री लगाई थी। सुपर ओवर मिलाकर जो टीम ज्यादा बाउंड्री लगाती है, जीत उसकी होती है और इस तरह से इंग्लैंड ने बाजी मार ली और पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया।