Eng vs NZ ICC World Cup 2019 Final: गप्टिल के रनआउट होते ही फैन्स को याद आए धौनी, जानिए क्यों

Eng vs Nz ICC World Cup 2019 Final MS Dhoni Martin Guptill: आईसीसी विश्व कप 2019 के पहले सेमीफाइनल और फाइनल मैच में 'रनआउट' ने हारने वाली टीम को काफी दर्द पहुंचाया। पहले सेमीफाइनल में मार्टिन गप्टिल के डायरेक्ट हिट से महेंद्र सिंह धौनी रनआउट हुए थे और टीम इंडिया की जीतने की उम्मीदें खत्म हो गई थीं और फाइनल मैच में मार्टिन गप्टिल खुद रनआउट हुए, जिसके चलते इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बन गया।

सोशल मीडिया पर गप्टिल के रनआउट होने के बाद से कई ट्वीट किए जा रहे हैं। फैन्स ने कहा है कि धौनी को आउट करने का हर्जाना उन्हें ऐसे भुगतना पड़ा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया फाइनल मैच पहले टाई हुआ और फिर सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने एक जैसा स्कोर बनाया। हालांकि चैंपियन इंग्लैंड को घोषित किया गया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में आठ विकेट पर 241 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड 50 ओवर में 241 पर ऑलआउट हो गया।

मैच सुपर ओवर तक खिंचा, इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने उतरा और एक ओवर में 15 रन बनाए। इसके बाद न्यूजीलैंड ने भी सुपर ओवर में 15 रन ठोके, लेकिन इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पारी के दौरान ज्यादा चौके मारे थे। सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को दो रन चाहिए थे, मार्टिन गप्टिल ने शॉट खेला और जेम्स नीशाम के साथ पहला रन पूरा कर लिया, लेकिन दूसरे रन पूरा नहीं कर सके और इंग्लैंड ने जीत दर्ज की।

गप्टिल के रनआउट के बाद फैन्स को याद आए धौनी, कुछ ऐसे ट्वीट्स हो रहे हैं वायरल-

Once buttler said that he is a dhoni fan... But never thought that he is this much loyal... 🤣 Karma is a boomerang 😊#cwcfinal #Dhoni #Guptill #Buttler #Benstrokes pic.twitter.com/d2t58ruVsE — mr_actor (@Nrapendara) July 15, 2019