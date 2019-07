ICC World Cup 2019 Final: केविन पीटरसन की नजर में वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है इंग्लैंड- बुरी तरह हुए TROLL

ICC World Cup 2019 Kevin Pietersen: आईसीसी विश्व कप 2019 में केविन पीटरसन कई बार ट्रोल हो चुके हैं। इंग्लैंड के इस पूर्व क्रिकेटर ने कई ऐसे ट्वीट किए, जिसे लेकर उनको जमकर ट्रोल किया गया। अब उन्होंने विश्व कप फाइनल मैच से पहले एक ऐसी पोस्ट ट्वीट कर दी है, जिसके बाद फैन्स ने उन्हें नसीहत दी है कि ओवर कॉन्फिडेंस टीम को डुबो सकता है।

पीटरसन ने इंस्टाग्राम पर इंग्लैंड टीम की ग्रुप फोटो शेयर की है, जिसमें फोटोशॉप के जरिए ट्रॉफी मोर्गन के पास रखी हुई है। इस फोटो को शेयर करते हुए पीटरसन ने लिखा, 'Already Job Done!' (काम हो चुका है।) इसका मतलब कि इंग्लैंड चैंपियन बन चुका है। इंग्लैंड को फाइनल मैच आज लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। दोनों ही टीमों ने आजतक कोई भी आईसीसी विश्व कप खिताब नहीं जीता है। इंग्लैंड की टीम आईसीसी वर्ल्ड टी20 जीत चुका है, जबकि न्यूजीलैंड एक बार आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है।

Already Job Done! 🏆 @ Lord's Cricket Ground https://t.co/9WVQiXOnXz — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) July 13, 2019

27 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब दुनिया को नया वर्ल्ड चैंपियन मिलेगा। 1996 विश्व कप में श्रीलंका ने विश्व कप खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ही विश्व कप खिताब जीते हैं। दोनों टीमें पहले भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं।

पीटरसन के ट्वीट पर आए ऐसे जवाबः

dont be overconfident kp . anything can happen in finals — sameera madabhushi (@sameerasame) July 13, 2019

Its NZ the Winner as per a Tamilian Astrologer in TV in January. He Predicted Semi Finalists that came true — Raghu (@RaghuramanMenon) July 13, 2019

The over confidence and arrogance will surely force you to take this Photoshop to use for decades — GhummakadKudi (@GhummakadKudi) July 13, 2019

@KP24 don't be over confident you have seen the result in semi final 1😛😛😛 — md rashid wasim (@DuranWasim) July 13, 2019