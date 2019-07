ICC World Cup 2019 Final ENGvNZ: फाइनल में वसीम अकरम ने बताया वो किस टीम को करेंगे सपोर्ट

England vs New Zealand ICC World Cup 2019 Final: आईसीसी विश्व कप 2019 का फाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। पाकिस्तानी फैन्स जहां न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे। अकरम ने इसकी खास वजह भी बताई है। अकरम ने कहा कि वो उस टीम को सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए वो दिल से जीत चाहते हैं।

अकरम ने ट्वीट में लिखा, 'विश्व कप 2019 का फाइनल उन दो देशों के बीच खेला जाना है, जो कई पाकिस्तानियों के लिए घर जैसे हैं। इस वजह से मेरे लिए मुश्किल हो गया ये चुनना कि मैं किस टीम को सपोर्ट करूं। लेकिन इंग्लैंड करीब 30 सालों से मेरे लिए दूसरे घर जैसा रहा है। इसलिए मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा जहां मेरा दिल है। आप किसे सपोर्ट करेंगे।' अकरम के इस ट्वीट पर कई पाकिस्तानी फैन्स ने भी ट्वीट किया है।

The World Cup hosts 2 countries that are home to so many Pakistanis, which makes my decision on who to support difficult. But England has been a second home to me for 30 odd years so my decision to support England is where my heart is at. What about you? #ENGvNZ #CWC19Final