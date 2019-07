LIVE ENG vs NZ ICC World Cup 2019: रॉय-बेयरेस्टो ने टीम को दी दमदार शुरुआत, 100 रन पूरे

ENG vs NZ ICC World Cup 2019 ENGLAND vs NEW ZELAND Live Cricket Scorecard: आईसीसी विश्व कप में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवर्ससाउंड ग्राउंड पर मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीमों की नजरें सेमीफाइनल में जगह पक्की करने पर होंगी। जो भी इस मैच में जीत दर्ज करेगा, वह सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा।

04.04 PM: इंग्लैंड टीम के 100 रन पूरे हो गए हैं।

03.55 PM: इंग्लैंड की सलामी जोड़ी इस समय कहर ढा रही है। भारत के खिलाफ पिछले मैच में 160 रन जोड़ने वाली इस जोड़ी ने इस मैच में अब तक 85 रन जोड़ दिए हैं।

03.45 PM: इंग्लैंड के ओपनर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 ओवरों के बाद दोनों ने मिलकर अब तक 67 रनों की साझेदारी की है।

03.28 PM: इंग्लैंड के ओपनरों ने टीम को शानदार शुुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़ दिए हैं। जॉनी बेयरेस्टो 27 जबकि रॉय 14 रन बनाकर खेल रहे हैं।

03.12 PM: इंग्लैंड के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज संभलकर खेल रहे हैं। तीन ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 24 है।

03.00 PM: मैच शुरू हो गया है। इंग्लैंड के लिए जॉनी बेयरेस्टो और जेसन रॉय बल्लेबाजी कर रहे हैं।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन-

Tim Southee is in the New Zealand line-up for his first #CWC19 appearance!



The last time he played England at the World Cup this happened...

5️⃣0️⃣ ODIs for Matt Henry 👏



Can he mark the milestone with a special performance?

मार्टिन गप्टिल, हेनरी निकोल्स, केन विलियमसन (c), रॉस टेलर, टॉम लाथम (w), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जेम्स नीशाम, मिशेल सेंटनर, टिम साउथी, मैट हेनरी, ट्रेंट बाेल्ट।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन-

जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, इयोन मोर्गन (c), बेन स्टोक्स, जोस बटलर (w), क्रिस वोक्स, लियाम प्लंकेट, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड

02.30 PM: इंग्लैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

#EoinMorgan has won the toss and elected to bat first in this pivotal #CWC19 clash at The Riverside Durham!



Who are you backing today?



FOLLOW #ENGvNZ LIVE 👇

