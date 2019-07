World Cup 2019: सेमीफाइनल को लेकर जमकर ट्रोल हो रहा पाकिस्तान, लोग ऐसे ले रहे मजे

पाकिस्तान टीम के लिए इस विश्व कप में कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। बुधवार को इंग्लैंड द्वारा न्यूजीलैंड को हराने के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। पाकिस्तान टीम ने शुरुआत में खराब प्रदर्शन के बाद अपने खेल में जबरदस्त सुधार किया और सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा लेकिन इंग्लैंड-न्यूजीलैंड मैच के बाद उसका विश्व कप जीतने का सपना लगभग टूट गया है। पाकिस्तान को अपने आखिरी लीग में बांग्लादेश को काफी बड़े अंतर से हराना होगा।

मैच के समीकरण यह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान 350 का स्कोर करता है तो उसे बांग्लादेश को 312 रनों से हराना होगा। दूसरा गणित यह कहता है कि अगर पाकिस्तान 400 का आंकड़ा छूता है तो उसे बांग्लादेश को 316 रन के विशाल स्कोर से हराना होगा। बांग्लादेश के प्रदर्शन को देखते हुए यह लगता नहीं है कि इतना कम स्कोर बनाएगा। यानी पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2019 से बाहर होना लगभग तय है। पाकिस्तान के इस स्थिति में आने पर सोशल मीडिया पर पाक टीम का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है।

