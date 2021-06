ENG vs NZ 1st Test: पिच को लेकर वसीम जाफर ने शेयर किया मजेदार MEME

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आज से पहला टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। इस मैच के लिए पिच कैसी होगी, इसको लेकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने मजेदार मीम शेयर किया है। वसीम जाफर ने मैदान की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने स्टार्टर के लिए हरा-भरा कबाब ऑर्डर किया है। वसीम जाफर ने इस मीम के जरिए इशारा किया कि मैदान पर काफी घास होगी और ऐसे में तेज गेंदबाजों को मैदान से काफी मदद मिल सकती है।

Looks like England ordered Hara bhara kebab for starters 😛 #ENGvNZ pic.twitter.com/Er8KkJa8GG