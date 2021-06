NG vs NZ: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच शुरू होने से पहले भेदभाव के खिलाफ दिया 'मोमेंट ऑफ यूनिटी' का संदेश

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच बुधवार को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। मैच के शुरू होने से पहले दोनों टीमों ने भेदभाव के खिलाफ , 'मोमेंट ऑफ यूनिटी' का संदेश दिया। क्रिकेट में किसी भी नस्लवाद, धार्मिक असहिष्णुता, लैंगिंग भेदभाव, होमोफोबिया और उग्रवाद के खिलाफ दोनों टीमों ने 'मोमेंट ऑफ यूनिटी' का संदेश दिया। 'मोमेंट ऑफ यूनिटी' में मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ी एक साथ शांत होकर खड़े रहे।

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने इसकी पुष्टि की। जो रूट ने स्वीकार किया कि खेल और समाज ने पिछले साल समावेश और विविधता के मुद्दों पर बदसूरत सच्चाइयों" का सामना किया था। हमने इस अंतर को समाप्त करने और हमारे खेल को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। पिछले साल मई में अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत व्यक्ति की हत्या के बाद आठ जुलाई को इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच के पहले दिन

दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने ब्लैक लाइफ मैटर्स का समर्थन करते हुए काली पट्टी पहनी थी।

A moment of unity was held before play at Lord's, to stand together against any racism, religious intolerance, sexism, homophobia, transphobia, ableism and ageism in crickethttps://t.co/MRPtmSZSez | #ENGvNZ pic.twitter.com/Ruyn9dMN9z