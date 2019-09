Ashes 2019 Eng vs Aus: आउट होने के बाद स्टोक्स ने किया कुछ ऐसा सब रह गए हैरान- Video

Eng vs Aus, Ashes 2019, Jofra Archer, England vs Australia: इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को जिस तरह से हेडिंग्ले टेस्ट में जीत दिलाई थी, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि वो मैनचेस्ट टेस्ट में भी करिश्मा कर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्टोक्स दूसरी पारी में महज एक रन बनाकर आउट हुए। एक रन पर आउट होने के बावजूद स्टोक्स ने क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया और साथ ही सबको हैरान भी कर दिया।

स्टोक्स के रूप में इंग्लैंड ने अपना चौथा विकेट गंवाया। पैट कमिंस की गेंद पर स्टोक्स ने विकेट के पीछे कप्तान टिम पेन को कैच थमाया। कमिंस और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जोरदार अपील की लेकिन अंपायर ने उंगली उठाई नहीं, अंपायर के फैसले का इंतजार किए बिना स्टोक्स क्रीज छोड़कर पवेलियन लौटने लगे। ऐसा कम ही देखा जाता है कि बल्लेबाज अंपायर के फैसले का इंतजार किए बिना ही क्रीज छोड़ दे। स्टोक्स ने 17 गेंद पर एक रन बनाए। माइकल होल्डिंग भी इसे देखकर हैरान रह हए, उन्होंने स्काय स्पोर्ट्स से कहा- 'अंपायर ने फैसला नहीं दिया और फिर भी स्टोक्स ने क्रीज छोड़ दी। आज के समय में आपको ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिलता है।'

