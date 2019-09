Eng vs Aus 4th Test: स्टुअर्ट ब्रॉड ने वॉर्नर को बनाया अपना Bunny, सोशल मीडिया पर ऐसे बना मजाक

एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। वॉर्नर का विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड के खाते में गया। इस सीरीज में वॉर्नर की खराब फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। इस सीरीज में सात पारियों में ये पांचवां ऐसा मौका है, जब वॉर्नर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर आउट हुए हैं।

इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी Memes भी वायरल हो रहे हैं। इस सीरीज में ये छठा ऐसा मौका है, जब वॉर्नर दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। लीड्स में खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी में वॉर्नर ने 61 रन बनाए थे, इसके अलावा वो किसी भी पारी में 8 रन से आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने अपनी पिछली सात पारियों में 2, 8, 3, 5, 61, 0 और 0 रन बनाए हैं।

Click Here to see Full Scorecard of 4th test match of Ashes 2019

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर वॉर्नर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह से एक रन पर ही पहला विकेट गंवा दिया। वॉर्नर दो गेंद पर बिना खाता खोले आउट होकर लौटे।

कुछ ऐसे Memes हो रहे हैं वायरल-

Is David Warner still under warranty? Needs fixing asap. #Ashes