Ashes 2019 Eng vs Aus: सचिन तेंदुलकर भी हुए स्मिथ के फैन, बताया कैसे हैं वो सबसे अलग

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे एशेज टेस्ट की पहली पारी में 211 रनों की यादगार पारी खेली। स्मिथ ने 319 गेंद पर 211 रन बनाए। स्मिथ तीसरे टेस्ट में चोट के चलते नहीं खेल पाए थे और चौथे टेस्ट में उन्होंने जबर्दस्त वापसी की। स्मिथ की इस पारी को लेकर तमाम दिग्गज क्रिकेटरों ने उन्हें बधाई दी है। इस दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बताया कि कैसे स्मिथ बाकी बल्लेबाजों से अलग हैं।

COMPLICATED TECHNIQUE but an ORGANIZED MINDSET is what sets @stevesmith49 apart. Incredible comeback!#ENGvsAUS pic.twitter.com/02MNGkYQ7y — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 5, 2019

तेंदुलकर ने स्मिथ के लिए किए गए ट्वीट में लिखा, 'कॉम्प्लीकेटेड टेकनीक लेकिन ऑर्गेनाइस्ड माइंडसेट स्टीव स्मिथ को सबसे अलग बनाता है। शानदार वापसी।' इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा, 'कुछ और नहीं बस स्मिथ के लिए एडमिरेशन। हमने महानता देखी है।' वॉन ने एक और ट्वीट में लिखा, 'देखकर खुशी हुई, किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के लिए ये कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन इतने स्किल्स, अनुशासन, कंसनट्रेशन और हाथ और आंखों के बीच ऐसी जुगलबंदी वाले खिलाड़ी को बस आप एडमायर कर सकते हैं।'

Nothing but admiration for @stevesmith49 ... We are witnessing GREATNESS .. #Ashes — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 5, 2019

A pleasure to watch .. Hate saying that about an Aussie but you can only admire a player with so much skill,discipline,concentration & ridiculous hand eye coordination !!! @stevesmith49 you are a Freak .. #Ashes #200 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 5, 2019

स्मिथ के लिए जानिए किसने क्या ट्वीट किया-

Steve Smith did not touch the sandpaper, he took the fall for others stupidity and actions. Courage & resilience to come back from a year of penance, then concussion, to face Pace and hostility & make another ashes century, has to be shown full respect. #legendary — Brad Hogg (@Brad_Hogg) September 5, 2019

He's quirky but which genius isn't. And he is possessed of a very strong temperament. What a player, @stevesmith49 is. Absolute champion. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 5, 2019

इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 497 रनों पर पारी घोषित की। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 23 रनों तक एक विकेट गंवा भी दिया है। इंग्लैंड की ओर से रोरी बर्न्स और नाइटवॉचमैन क्रेग ओवर्टन फिलहाल नॉटआउट लौटे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से इकलौता विकेट पैट कमिंस ने लिया है। एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा है। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है।