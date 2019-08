गंभीर से लेकर सानिया मिर्जा तक जानिए किसने ईद-उल-अजहा की कैसे दी बधाई

Eid al-Adha: भारत समेत पूरी दुनिया में आज ईद-उल-अजहा (Eid ul Adha 2019) मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर क्रिकेट और खेल जगत की तमाम हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए सबको इसकी बधाई दी है। ईद-उल-अजहा के मौके पर सरकार ने जम्मू-कश्मीर में ईद के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा भाजपा सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने ट्विटर पर लिखा, 'ईद-उल-अजहा मनाने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।' टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने भी ईद-उल-अजहा की बधाई दी है।

My best wishes on the occasion of Eid al- Adha to everyone celebrating. I hope it strengthens our belief in the spirit of peace & happiness, and brings love & prosperity to everyone #EidMubarak pic.twitter.com/qcJfEvBXIv — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 12, 2019

Eid Mubarak 🌙 — Sania Mirza (@MirzaSania) August 12, 2019

Eid Mubarak to everyone celebrating the festival of Eid al-Adha.

May the blessings of the Almighty be with everyone. pic.twitter.com/xpJYlc46FI — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 12, 2019

This Eid-ul-Adha, I wish Allah's blessings to light up your life and hope that it is filled with happiness, peace, joy and success. Eid Mubarak! #EidMubarak pic.twitter.com/RHYtq7ufRV — Mohammad Shami (@MdShami11) August 11, 2019

Eid mubarak everyone. May you all have a wonderful Eid. Make sure to give qurbani to the needy #eidmubarak @iamyusufpathan pic.twitter.com/q3WFCnRco9 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 12, 2019

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में ईद से एक दिन पहले रविवार को लोगों ने जमकर खरीदारी की। बैंक, एटीएम और कुछ बाजार खुले रहे। खरीदारी के लिए प्रतिबंधों में ढील दी गई। प्रशासन की ओर से घरों पर गैस, सब्जियां और अन्य जरूरी सामग्री भेजी गईं। मस्जिदों में सोमवार को नमाज के लिए प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर रखी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर की यह पहली ईद है।