एहसान मनि को बनाया गया ICC की अहम समिति के अध्यक्ष

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष एहसान मनि को आईसीसी की प्रभावशाली वित्त एवं व्यावसायिक मामलों की समिति का प्रमुख बनाया गया है। पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह नियक्ति की गई।

पीसीबी ने साथ ही मंगलवार को घोषणा की कि पीसीबी के एक अन्य अधिकारी सलमान नसीर को आईसीसी के सेफगार्डिंग पैनल में शामिल किया गया है। पीसीबी ने कहा कि दोनों नियुक्तियां आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर ने की हैं।

वित्त एवं व्यावसायिक मामलों की समिति सभी वित्तीय और व्यावसायिक मामलों में जिम्मेदारी के निर्वहन में आईसीसी की मदद करती है। समिति के अन्य सदस्य इंदिरा नूई, अमिताभ चौधरी, क्रिस नेनजानी, इमरान ख्वाजा, अर्ल एडिंग्स और कोलिन ग्रेव्स हैं।

