ECB का प्रस्ताव: टी-20 की जगह, 100-100 गेंदों के मैच का आयोजन

इंग्लैंड ऐंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड(ईसीबी) ने अब 200 गेंदों के शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट मैच का प्रस्ताव रखा है। ईसीबी के प्रस्ताव के अनुसार 2020 से 8 टीमों वाले घरेलू टूर्नामेंट में 100-100 गेंद वाले मैच शुरू कराए जाएंगे।

बता दें कि अगर ये फॉर्मेट लाया जाता है तो ये 20 ओवरों वाले टी-20 फॉर्मेट से भी छोटा होगा। ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने गुरुवार को ट्वीट कर इस प्रस्ताव की जानकारी दी।

"It's great to see innovation helping grow the game"

Eoin Morgan on the 100-ball format



ECB presents 100-ball domestic game for men and womenhttps://t.co/dvURuRRxhj pic.twitter.com/tRt6dE1AGA