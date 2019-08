गौतम गंभीर की मांग- अरुण जेटली पर हो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखने का अनुरोध किया है। क्रिकेट से राजनीति के क्षेत्र में आए गंभीर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए भी हो। गंभीर ने जेटली के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें अपने लिए पिता तुल्य बताया था।

May he remain in our hearts forever. As a mark of respect to our beloved leader, I hereby propose to rename “Yamuna Sports Complex” as “Arun Jaitley Sports Complex” #RiPJaitleySir pic.twitter.com/ooK95RZHiQ