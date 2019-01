VIDEO: ड्वेन ब्रावो का कैच देख सब रह गए हैरान, आप भी कहेंगे WOW

बिग बैश लीग 2019 (BBL) में रविवार (20 जनवरी) को खेले गए एक मैच में शानदार कैच देखने को मिला। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) ने विपक्षी टीम का एक हाथ से लगभग अंसभव-सा कैच पकड़ कर फील्डिंग को नए आयाम दिए। मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेल रहे ब्रावो ने मेलबर्न रेनेग्रेड्स के खिलाफ परफेक्शन के साथ यह कैच पकड़ा। मार्क्स हैरिस इस कैच से 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

बिग बैश लीग के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल ने इस कैच का एक वीडियो पोस्ट किया है। फैन्स ने भी इस वीडियो की जमकर तारीफ की है। स्टार्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। हैरिस और कप्तान एरोन फिंच ने रेनेग्रेड्स को शानदार शुरुआत दिलाई। पहले तीन ओवरों में ही 5 चौके और 2 छक्के लग चुके थे। मेलबर्न रेनेग्रेड्स 2.4 ओवर में 30 रन पर पहुंच गया था, लेकिन मिड ऑन पर फील्डिंग कर रहे ब्रावो शानदार कैच लेकर मैच टर्न कर दिया।

हैरिस के बाद फिंच और सैम हार्पर जैक्सन बर्ड की गेंदों पर आउट हो गए। कैमरून व्हाइट भी ज्यादा नहीं टिक पाए। पूरी टीम 19.3 ओवर में 121 रन बनाकर आउट हो गई।

