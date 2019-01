SAvsPAK; 3rd Test: पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका मजबूत स्थिति में

डुआन्ने ओलिवियर के श्रृंखला में तीसरी बार पांच विकेट लेने के कारनामे से बैकफुट पर पहुंचे पाकिस्तान को उसके गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन वापसी दिलाई। ओलिवियर ने 51 रन देकर पांच विकेट लिए और पाकिस्तान को पहली पारी में 185 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने अपने अंतिम पांच विकेट 16 रन के अंदर गंवाए। दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह पहली पारी में 77 रन की बढ़त हासिल की लेकिन दूसरी पारी में उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज नहीं चल पाए और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक उसका स्कोर 5 विकेट पर 135 रन था। दक्षिण अफ्रीका को इस तरह अब 212 रन की बढ़त हासिल हो चुकी है। हाशिम अमला ने एक छोर संभाले रखा है। वह अभी 90 गेंदों पर 42 रन बनाकर खेल रहे हैं।

STUMPS:



The Proteas end day 2 with a 212 run lead on 135/5 after 37 overs.



A fine knock by @amlahash (42*) in the third session who was partnered by @QuinnyDeKock69 (34*)



