SAvsPAK; 2nd Test : गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को किया मजबूत

डुआन्ने ओलिवियर की शानदार गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने केपटाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया है। ओलिवियर ने 48 रन देकर चार विकेट लिए। न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम की ​ग्रीन पिच पर पाकिस्तानी टीम 177 रन पर सिमट गई। चोट के बाद वापसी करते हुए अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे डेल स्टेन ने 3 विकेट लिए। कगिसो रबाडा को 2 और वर्नोन फिलैंडर को 1 सफलता मिली। पाकिस्तान के लिए कप्तान सरफराज अहमद ने सर्वाधिक 56 और शान मसूद ने 44 रनों की पारी खेली। इन दोनों के अलावा अन्य कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने टिकने की हिम्मत नहीं दिखा सका।

BOWLED. Markram's knock comes to an end on 78 at the hands of Shan. SA 123/2 after 30 overs. And with that, umpires call stumps.

