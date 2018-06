VIDEO: जब दिनेश कार्तिक की जगह, जड्डू की पीठ थपथपाने लगे मुरली विजय, लोगों ने किया ट्रोल

भारत ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को इकलौते टेस्ट मैच की सीरीज में दो दिनों में ही हरा दिया था। भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 262 रनों से हराया था। इस मैच को लेकर पहले से बहुत चर्चा थी, एक तो ये अफगानिस्तान का डेब्यू टेस्ट था, दूसरा मुरली विजय और दिनेश कार्तिक लंबे समय बाद टीम में एक साथ खेल रहे थे।

मुरली विजय ने दिनेश कार्तिक की पहली पत्नी से शादी कर ली थी, जिसके बाद से दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नजर नहीं आते हैं। भारत की पारी के दौरान जब मुरली विजय ने सेंचुरी ठोकी थी, तो दिनेश कार्तिक ने खड़े होकर ताली बजाई थी। ऐसा माना जा रहा था कि दोनों के बीच दूरियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जब भारतीय टीम फील्डिंग के लिए उतरी तो एक बार फिर दोनों के बीच की दूरियां साफ नजर आईं।

When @DineshKarthik made the right DRS call 👏 #TheHistoricFirst @Paytm #INDvAFG pic.twitter.com/JtkAB9Dqgm

विकेट के सेलिब्रेशन के दौरान दोनों साथ नजर नहीं आए। इतना ही नहीं अफगानिस्तान की दूसरी पारी में दिनेश कार्तिक ने एक रिव्यू सही लिया और तब मुरली विजय उनकी जगह रविंद्र जडेजा की पीठ थपथपा कर चले गए। ये वीडियो बीसीसीआई ने ट्विटर पर शेयर किया। मुरली विजय की ये हरकत फैन्स को पसंद नहीं आई और उन्हें जमकर ट्रोल किया। उमेश यादव की गेंद पर मोहम्मद नबी के विकेट के लिए दिनेश कार्तिक ने डीआरएस लिया था।

कुछ इस तरह के कमेंट्स आए

And @mvj888 congratulating jadeja for it.. 😂😂

Shame on @mvj888 he was tapping jaddu just bcz he cant congratulate DK bcz of wife issues