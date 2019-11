देवधर ट्रॉफी 2019: कार्तिक ने हैरतअंगेज कैच पकड़ पार्थिव को भेजा पवेलियन, VIDEO वायरल

सोमवार को खेल गए देवधर ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया-बी ने इंडिया सी को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच में इंडिया-बी की तरफ से खेल रहे दिनेश कार्तिक ने एक ऐसा कैच लपका जिसे देख सब चौंक गए। कार्तिक ने तेज गेंदबाज इशान पोरल की गेंद पर दाएं तरफ गिरकर इंडिया-बी के कप्तान पार्थिव पटेल का जबरदस्त कैच लिया। उनका यह कैच सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिनेश कार्तिक हालांकि दुर्भाग्यशाली रहे और उनकी टीम को देवधर ट्रॉफी के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा।

JUST @DineshKarthik things🤞.. Whatt a grabbb🙌... Well done thala❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Kf0nsg5T5o