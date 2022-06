दिनेश कार्तिक बोले- अगर ऐसा हुआ तो मैं एमएस धोनी का दिमाग पढ़ना चाहूंगा

भारतीय टीम में तीन साल के बाद वापसी करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने बताया है कि अगर उन्हें दिमाग पढ़ने की शक्तियां मिल जाती हैं तो वे सबसे पहले किसका माइंड रीड करना चाहेंगे। बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में कार्तिक ने ऐसे कई सवालों का जवाब दिया है, जो दिलचस्प हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि उन्हें चाय और कॉफी में क्या पसंद हैं तो उन्होंने चाय का नाम लिया।

बीसीसीआई के This or That? नाम के इस शो में जब उनसे पूछा गया कि आपको उड़ने वाली शक्ति चाहिए या फिर माइंड रीड करने की तो उन्होंने उड़ने को लेकर कहा कि वे अलास्का की पहाड़ियों को उड़कर देखना पसंद करेंगे और अगर उन्हें माइंड रीड करने की पॉवर मिलती है तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, "अगर मुझमें किसी के दिमाग को पढ़ने की क्षमता होती तो मैं एमएस धोनी के दिमाग को जरूर पढ़ना पसंद करूंगा।"

एमएस धोनी की कप्तानी में दिनेश कार्तिक को बहुत कम मौके मिले थे, क्योंकि वे एक विकेटकीपर बल्लेबाज थे, जबकि एमएस धोनी के रहते कोई भी खिलाड़ी विकेटकीपिंग के बारे में सोच नहीं सकता। यही कारण रहा कि उनको बीच में तभी मौके मिलते, जब एमएस धोनी टीम का हिस्सा नहीं होते थे। हालांकि, दोनों ने आखिरी मैच वनडे विश्व कप 2019 में खेला था और उसके बाद धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया, जबकि कार्तिक अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं।