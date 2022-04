Dinesh Karthik News: दिनेश कार्तिक टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में वापसी को बेताब, कहा- देश के लिए खेलना मेरा लक्ष्य

कार्तिक ने अपनी पारी के दौरान महज 34 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 66 रनों की नाबाद पारी खेली। कार्तिक ने मैच के बाद कहा कि वह अपने देश के लिए कुछ खास करना चाहते हैं और इसलिए भारतीय टीम में वा

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Sun, 17 Apr 2022 09:37 AM

