दिनेश कार्तिक की वैक्सीन लगाने वाली तस्वीर पर क्रिस लिन ने लिए मजे, तो केकेआर के पूर्व कप्तान ने दिया ये दिलचस्प जवाब

कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक ने मंगलवार को कोविड 19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई। उनके वैक्सीन लगाने के बाद केकेआर के उनके साथी क्रिस लिन ने सोशल मीडिया पर दिनेश कार्तिक से मजे लिए तो केकेआर के विकेटकीपर बल्लेबाज ने उन्हें दिलचस्प जवाब दिया।

दिनेश कार्तिक ने वैक्सीन की पहली डोज लेने वाली तस्वीर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की जिसमें नर्स उन्हें वैक्सीन लगाते हुए नजर आ रही है। वैक्सीन लगाते समय कार्तिक कैजुअल टी शर्ट और ट्राउजर पहने हुए थे। कार्तिक की इस तस्वीर को देख ऑस्ट्रेलियाई ओपनर क्रिस लिन ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने इस पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि कम से कम पैंट पहननी चाहिए थी। इस पर कार्तिक ने जवाब दिया कि मैं आपकी तरह शॉर्ट्स के बारे में सोच रहा था। फिर मुझे यह अहसास हुआ कि मैं मालदीव में नहीं हूं, इसलिए ये पहनी।

मंगलवार को टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली,ईशांत शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, और जसप्रीत बुमराह ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। गौरतलब है कि आईपीएल 2021 के बायो बबल में सबसे पहले केकेआर के कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकले थे। केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर को सबसे पहले आईपीएल के बायो-बबल में कोरोना हुआ था। इसके बाद 4 मई को बीसीसीआई ने आईपीएल 14 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

