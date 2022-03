हिंदी न्यूज़ क्रिकेट RCB vs KKR: फाफ डु प्लेसी ने दिनेश कार्तिक को बताया एमएस धोनी की तरह 'कूल', तारीफ में कह दी ये बात

RCB vs KKR: फाफ डु प्लेसी ने दिनेश कार्तिक को बताया एमएस धोनी की तरह 'कूल', तारीफ में कह दी ये बात

फाफ डु प्लेसी की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बुधवार को केकेआर पर तीन विकेट से जीत दर्ज कर आईपीएल 2022 की प्वॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोला। इस लो स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले में केकेआर ने पहले ब

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Thu, 31 Mar 2022 05:36 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.