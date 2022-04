RCB vs RR: फॉफ डु प्लेसी ने बैंगलोर की जीत के बाद इन दो खिलाड़ियों को जमकर सराहा, जानिए कप्तान ने क्या कहा

डु प्लेसी ने मैच के बाद कहा, 'यह एक शानदार मैच था। ऐसे मैच को दूसरी टीम के जबड़े से खींचने के लिए आपको दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है, जो कि ऐसे पलों में अपना कैरेक्टर दिखा सकें।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Wed, 06 Apr 2022 09:31 AM

