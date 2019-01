दिनेश कार्तिक ने देखी 'पेट्टा', रजनीकांत की तारीफ में किया ट्वीट

सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म 'पेट्टा' दुनिया भार में रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज और निर्माता कलानिथि मारन हैं। फिल्म सन पिक्चर्स के बैनर तले बनी है। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध ने दिया है। फिल्म में तृष्णा, सिमरन, विजय सेथुपथि के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। नवाजुद्दीन का यह तमिल डेब्यू है।

टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया में रजनीकांत की इस फिल्म को देखा और वह इसके फैन हो गए।

इस फिल्म को देखकर मुग्ध हुए दिनेश कार्तिक ने पेट्टा और रजनीकांत की जमकर तारीफ की है। फिल्म की तारीफ करते हुए दिनेश कार्तिक ने टि्वटर पर लिखा है- पेट्टा, ओह माय गॉड, मैंने रजनीकांत को इस तरह की भूमिका में सालों बाद देखा है। इस फिल्म को देखकर जब आप बाहर आते हैं तो आपके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल उभर आती है। शानदार फिल्म बनाने के लिए शुक्रिया कार्तिक सुब्बाराज। फिल्म में सभी कलाकारों ने शानदार काम किया।

PETTA

Omg , i missed this kinda rajni movie in so so long. You know you love the movie when the movie leaves u with a BIGG smile. Thanks @karthiksubbaraj for making such a fab RAJNI movie. Awesome bgm by @anirudhofficial.Well done to all artists involved