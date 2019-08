GALLE TEST: करुणारत्ने की कप्तानी पारी के दम पर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने रदो मैचों की टेस्ट सीरीज के गॉल में खेले गए पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस तरह आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका ने जीत दर्ज की है तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका की जीत में कप्तान दिमुथ करुणारत्ने के 122 रनों की पारी महत्वपूर्ण रही। करुणारत्ने को इस पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। श्रीलंका ने मैच के आखिरी दिन अपने स्कोर 133/0 से आगे खेलना शुरू किया। सलामी बल्लेबाज करुणारत्ने और लाहिरू थिरिमाने टीम के स्कोर को 161 तक ले गए। विलियम समरविले ने दिन के 11वें ओवर में थिरिमाने (64) को पवेलियन भेजकर मेजबान टीम को पहला झटका दिया।

Sri Lanka complete a record chase at Galle to take a 1-0 lead in the #SLvNZ series and collect 60 points in the ICC World Test Championship #WTC21



NZ 249 & 285 v SL 267 & 268/4 (D Karunaratne 122, L Thirimanne 64, A Mathews 28*) SL won by 6 wickets! pic.twitter.com/ybeRXMDszy