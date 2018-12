VIDEO: क्या विराट कोहली ने की फैन की स्लेजिंग?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच पर्थ में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली काफी आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए। विराट कोहली ने पहली पारी में अपना 25वां टेस्ट शतक जड़ा और कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान भी विराट काफी आक्रामक अंदाज में नजर आए।

पर्थ में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली टी के बाद के सेशन में काफी आक्रामक दिखाई दिए। उन्हें इस बात का आभास हो गया कि ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने से रोकना होगा वरना टेस्ट मैच हाथ से निकल जाएगा।

विराट कोहली ने इसके लिए हर संभव प्रयास किया। मोहम्मद शमी की गेंद पर शॉन मार्श के आउट होने पर कोहली एक फैन को भी अपने जेस्चर से स्लेजिंग करते दिखाई दिए। हालांकि, यह जेस्चर किसके लिए था। इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैन्स विराट कोहली के इस जेस्चर के वीडियो शेयर कर रहे हैं।

