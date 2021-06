ENG vs NZ 1st Test: डेवोन कॉनवे ने डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास, 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने इतिहास रच दिया है। टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले डेवोन कॉनवे इंग्लैंड में डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने गुरुवार को केएस रंजीतसिंहजी का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने साल 1896 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 154 रन बनाए थे। डेवोन कॉनवे खबर लिखे जाने तक 185 रन पर खेल रहे हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

डेवोन कॉनवे ने इससे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। गांगुली ने अपने डेब्यू टेस्ट में साल 1996 में लॉर्ड्स मैदान में 131 रन बनाए थे। गांगुली के बाद से इस मैदान पर डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी लगाने वाले कॉनवे महज पहले विजिटिंग बल्लेबाज हैं। वो डेब्यू टेस्ट में 150 रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। डेब्यू मैच की पहली ही पारी में शतक शतक बनाने वाले कॉनवे न्यूजीलैंड के 12वें बल्लेबाज हैं।

Devon Conway has now passed KS Ranjitsinhji (154* vs Aus, 1896) and WG Grace (152 vs Aus, 1880) for the highest score by a men's Test debutant in England 🙌https://t.co/t900Ctle7a | #ENGvNZ pic.twitter.com/4C0O5Noxmj