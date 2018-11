IPL 2019: दिल्ली डेयरडेविल्स ने रिषभ पंत को दी बड़ी रकम, कर ली धौनी-रोहित की बराबरी

भारतीय क्रिकेट के लीजेंड सचिन तेंदुलकर और दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने करियर के शुरूआती दौर में इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई होगी जितनी युवा विकेटकीपर बल्लेबाज़ रिषभ पंत ने लगा दी है। 21 साल के रिषभ पंत को आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने आईपीएल-2019 के 12वें सत्र के लिए अपनी टीम में रिटेन किया है। यह लगातार दूसरा साल है जब दिल्ली ने रिषभ को रिटेन किया है। 2018 में जब दिल्ली ने रिषभ को रिटेन किया था तो उस समय उनके पिछले सत्र की कीमत आठ करोड़ रूपए थी। लेकिन इस बार वह 15 करोड़ी क्लब में शामिल हुए हैं। इस क्लब में केवल दो ही क्रिकेटर हैं जो अपने लिहाज से देश के लीजेंड क्रिकेटर हैं।

रिषभ पंत से ज्यादा कीमत सिर्फ विराट कोहली को मिला है

चेन्नई सुपरकिंग्स को तीन बार चैंपियन बनाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और मुंबई इंडियंस को तीन बार चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा को उनकी टीमों ने रिटेन किया है और दोनों को 15-15 करोड़ रूपये मिलने हैं। इनसे आगे सिर्फ मौजूदा भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने रिटेन किया है और उन्हें 17 करोड़ रूपए मिलने हैं। गत चार अक्टूबर को 21 वर्ष के हुए रिषभ पंत इस समय तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए खेलने वाले चुनिंदा क्रिकेटरों में शामिल हैं। उन्होंने पांच टेस्ट, तीन वनडे और सात ट्वंटी-20 मैच खेले हैं। साल 2020 में होने वाले ट्वंटी-20 विश्वकप के लिए रिषभ को भारतीय टीम में विकेटकीपर के तौर पर अभी से प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारतीय टीम के आगामी आॅस्ट्रेलिया दौरे में ट्वंटी-220 सीरीज़ के लिए जो भारतीय टीम घोषित की गई है उसमें धौनी को हटाकर विकेटकीपर की जगह के लिए रिषभ पंत और दिनेश कार्तिक को रखा गया है।

