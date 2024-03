DC vs RCB Live Telecast WPL 2024 Final: हॉटस्टार नहीं, यहां बिल्कुल फ्री में देखें दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी लाइव मैच

ऐप पर पढ़ें

DC vs RCB Live Telecast WPL 2024 Final: दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच डब्ल्यूपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला आज यानी रविवार 17 मार्च को खेला जाना है। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, वहीं मुकाबला भारतीय समयानुसार साढ़े 7 बजे शुरू होगा, डीसी वर्सेस आरसीबी मैच का टॉस आधे घंटे पहले सात बजे होगा। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास इस मुकाबले को अपने नाम कर पहली बार डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी उठाने का मौका है। पिछले सीजन की विजेता मुंबई इंडियंस इस बार फाइनल में प्रवेश करने में नाकामयाब रही है, ऐसे में डब्ल्यूपीएल को एक नई चैंपियन टीम मिलेगी। आइए इस मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर डब्ल्यूपीएल 2024 फाइनल मैच कब खेला जाएगा?

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore WPL 2024 Final मैच आज यानी रविवार 17 मार्च को खेला जाएगा।

डीसी वर्सेस आरसीबी डब्ल्यूपीएल 2024 फाइनल मैच कहां और कितने बजे से खेला जाएगा?

DC vs RCB WPL 2024 Final मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच भारतीय समयानुसार साढ़े सात बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए मेग लैनिंग और स्मृति मंधाना आधे घंटे पहले 7 बजे मैदान पर उतरेंगी।

दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर डब्ल्यूपीएल 2024 फाइनल मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव?

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore WPL 2024 Final मैच आप स्पोर्ट्स 18 के विभिन्न नेटवर्क्स पर देख सकते हैं, वहीं कलर्स सिनेप्लेक्स पर आप इस मैच की हिंदी कमेंट्री का लुत्फ उठा सकते हैं।

DC vs RCB WPL 2024 Final मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

डीसी वर्सेस आरसीबी डब्ल्यूपीएल 2024 फाइनल मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वहीं इस मुकाबले से जुड़ रोचक खरबों को पढ़ने के लिए आप Livehindustan के क्रिकेट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं।