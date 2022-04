Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders: ऋषभ पंत ने बताया कब मैच हारने का डर सताने लगा था और कैसे की वापसी

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा जब दिल्ली कैपिटल्स ने जल्द विकेट गंवाने शुरू किए, तो उन्हें हार का डर सताने लगा था, लेकिन साथ ही कहा हमें पता था अगर आखिरी तक खेले तो जीत जाएंगे।

