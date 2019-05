VIDEO: दिल्ली कैपिटल्स ने कोटला में लुटाया जमकर प्यार, खिलाड़ियों ने ऐसा कहा- THANK YOU

दिल्ली कैपिटल्स टीम ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें सीजन के अपने अंतिम लीग मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से हराने के बाद फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में मौजूद अपने समर्थकों के साथ-साथ देश और दुनियाभर में अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा दिया।

खिलाड़ियों ने कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में स्टेडियम का चक्कर लगाया और सबका धन्यवाद किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने दर्शक दीर्घा में टोपियां, टी-शर्ट, बैंड फेंकी। दर्शकों के बीच इन चीजों को लूटने की होड़ मच गई। दर्शकों ने सीटियां बजाकर अपने चहेते खिलाड़ियों का अभिवादन किया और खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। दिल्ली की टीम अपने साथ एक बैनर लिए हुए थी, जिस पर लिखा था- थैंक यू दिल्ली।

कैपिटल्स टीम ने इस जीत के सथ आईपीएल अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। दिल्ली की टीम पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। इससे पहले, दिल्ली की टीम छह साल पहले प्लेआफ मं पहुंची थी। इस साल वह बदले हुए नाम के साथ खेलते हुए एक बार फिर यह उपलब्धि हासिल करने में सफल रही है।

दिल्ली की इस सफलता में उसके समर्थकों का बड़ा हाथ रहा है। अपने घर में सात में से चार मैच जीतने वाली दिल्ली की टीम ने कुल 14 में से नौ मैच जीते हैं। घर और घर से बाहर हर जगह उसका प्रदर्शन शानदार रहा और इसी कारण इस साल उसके प्रशंसकों की संख्या में इजाफा देखा गया।

लोग बड़ी संख्या में स्टेडियम में आए। यहां तक गर्मी भरी दोपहरी में लोग स्टेडियम में मौजूद दिखे, क्योंकि दिल्ली ने अपने घर में आखिरी दो मैच चार बजे से खेले, जिसके लिए दर्शकों को काफी गर्मी का सामना करते हुए स्टेडियम तक आना पड़ा और कड़ी धूप में बैठकर लंबे समय तक मैच देखना पड़ा।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली कैपिटल्स टीम के खिलाड़ियों ने मैच के बाद स्टेडियम का चक्कर लगाकर दर्शकों को धन्यवाद दिया। मैच समाप्त होने से काफी पहले से ही इसकी घोषणा कर दी गई थी और इस कारण दर्शक भी अपने चहेते खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए अपनी सीट पर ही मौजूद रहे।

Us talking about our victory last night:

▶ 🔘──────── 00:15



Us talking about our qualification to the playoffs:

▶ 🔘──────── 00:25



Us talking about how good our fans have been throughout the season:

▶ 🔘──────── 5:54:35#ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals pic.twitter.com/3JjR23mdfw