दिल्ली कैपिटल्स की टीम होगी और मजबूत, पोंटिंग ने बताया- वॉर्नर, मार्श और नॉर्टजे होंगे अगले मैच का हिस्सा

दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग का कहना है कि दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे अपनी टीम के लिए उपलब्ध होने से केवल एक या दो स्पेल दूर हैं।

एजेंसी,नई दिल्ली Himanshu Singh Sun, 03 Apr 2022 04:43 PM

