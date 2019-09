INDvsSA: टी20 इंटरनेशनल में 3 मेडन फेंकने वाली पहली भारतीय बनीं दीप्ति शर्मा

India vs South Africa 2019, Women Cricket, 1st T20I: कप्तान हरमनप्रीत कौर की 43 रन की आक्रामक पारी और ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पहले रोमांचक टी-20 मुकाबले में मंगलवार (24 सितंबर) को 11 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक स्पेशल रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है।

दीप्ति शर्मा ने मात्र 8 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। दीप्ति ने चार ओवर फेंके, जिसमें से पहले तीन ओवर मेडन रहे। इसी के साथ दीप्ति शर्मा ऐसी पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं, जिन्होंने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन ओवर मेडन फेंके हैं। यह दीप्ति के टी-20 करियर का बेस्ट स्पैल रहा। दीप्ति ने पहला रन अपने स्पैल की 19वीं गेंद पर दिया।

INDvsSA महिला टी20: हरमनप्रीत और दीप्ति की शानदार परफॉर्मेंस, भारत की रोमांचक जीत

भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा के अलावा मध्यम गति की गेंदबाज शिखा पांडे ने 18 रन देकर दो, लेग स्पिनर पूनम यादव ने 25 रन देकर दो और बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव ने 29 रन देकर दो विकेट लिए।

3️⃣ - Maidens bowled by Deepti Sharma in India's win over South Africa in the first T20I. No other Indian cricketer has ever bowled as many in a T20I innings.



At one point, her figures read 3-3-0-3 😱https://t.co/y9z1ne2Cup — ICC (@ICC) September 25, 2019

सोशल मीडिया पर भी दीप्ति शर्मा की जमकर तारीफ हुई।

Deepti Sharma today against SA Woman's team



4 overs

3 maidens

8 runs

3 wickets



Freakish! Internet would've exploded if any Men's cricketer would've done this. — N Murali Krishna (@YoYoNmk) September 24, 2019

First runs off Deepti Sharma's bowling on the 19th ball she bowled in this game. Only three players bowled more dots balls before conceding their first run in a T20I game. #INDWvSAW — Sampath Bandarupalli (@SampathStats) September 24, 2019

@GuerillaSA Deepti Sharma was the difference between the sides! 3 wickets, 3 maidens, 4 overs, 8 runs. WOW!

Well done India!#IndWvSAW #INDvSA — Otto Saayman (@ozzmaster) September 24, 2019

We are proud of you Deepti Sharma 🙏🏻❤️

India beat South Africa by 11 runs in their first T20I match 🇮🇳

3 OVER-3 MAIDENS-3 WICKETS..🙏🙏🇮🇳🇮🇳🇮🇳@BCCIWomen@BCCI#दिप्तीशर्मा pic.twitter.com/vUXXm2WPoR — Kishlay Kumar (@realkishlay) September 24, 2019

Congratulations to Indian woman cricket team for wining t20 match...!

Everyone did well.. Deepti sharma and radha balled nicely.. Jai ho..! — Bhoopendra Yadav (@Bhoopen42377893) September 24, 2019

WATCH: @Deepti_Sharma06 ’s match-winning spell of 3/8



Three straight maiden overs and three wickets from the all-rounder as she spun a web around the SA batters. @Paytm #INDWvsSAW



LINK🎥 - https://t.co/xZKHvuoXcf pic.twitter.com/dWZG2LYkQx — BCCI Women (@BCCIWomen) September 24, 2019

बता दें कि भारत ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 130 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 19.5 ओवर में 119 रन पर रोककर रोमांचक जीत हासिल की। हरमनप्रीत कौर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला। भारतीय पारी में कप्तान हरमनप्रीत ने 34 गेंदों पर 43 रन में तीन चौके और दो छक्के लगाए। ओपनर स्मृति मंधाना ने 16 गेंदों में चार चौकों की मदद से 21, जेमिमा रोड्रिग्स ने 25 गेंदों पर तीन चौकों के सहारे 19 रन, दीप्ति शर्मा ने 16 गेंदों में दो चौकों की मदद से 16 रन, वेदा कृष्णामूर्ति ने 10 रन और तान्या भाटिया ने नाबाद 11 रन बनाए।

(एजेंसी इनपुट के साथ)