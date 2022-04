दीपक चाहर का टी20 वर्ल्ड कप 2022 खेलने का सपना हो सकता है चकनाचूर, चार महीने हो सकते हैं क्रिकेट से दूर

टीम इंडिया के बॉलिंग ऑलराउंडर दीपक चाहर का 2022 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट सकता है। चाहर चोट के चलते पहले ही आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और अब टी20 WC से भी बाहर हो सकते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Thu, 14 Apr 2022 06:53 PM

इस खबर को सुनें