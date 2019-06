IPL में भी नजर नहीं आएंगे युवराज सिंह, एक साल पहले ही ले लिया था फैसला

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ही नहीं बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को भी अलविदा कह दिया है। इस लुभावनी टी-20 लीग में वह 2015 में सबसे महंगे खिलाड़ी थे, लेकिन पिछले सत्र में आधार मूल्य पर बिके। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बावजूद आईपीएल में खेलते रहने की परंपरा को तोड़ते हुए युवराज ने कहा कि पिछले साल ही उन्होंने स्पष्ट कर लिया था कि वह इस प्रतियोगिता के साथ अपने करियर का अंत करेंगें।

युवराज सिंह को 2015 में दिल्ली फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था लेकिन पिछले सत्र में मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) ने उन्हें सिर्फ एक करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर खरीदा।

भावुक युवराज ने यहां मीडिया से कहा, ''पिछले साल ही मैंने सोचा कि इस साल का आईपीएल मेरा आखिरी होगा।'' उन्होंने कहा, ''मैं आईपीएल के लिए उपलब्ध नहीं हूं। मैंने बीसीसीआई और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मैं भारत के बाहर खेलने को लेकर उत्सुक हूं (टी-20 लीग में)।''

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस साल मुंबई इंडियन्स की ओर से चार मैचों में 24. 50 की औसत से 98 रन बनाए जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहा।

आईपीएल की फ्रेंजाइजी मुंबई इंडियंस ने कहा, “धन्यवाद चैंपियन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हमेशा आप जैसे मैच विजेता को याद रखेगा।” युवराज आईपीएल 12 में मुंबई टीम की तरफ से खेले थे।''

"It is time to say goodbye, to move on and walk away. It has been a roller coaster ride and a great story but it has to come to an end." - @YUVSTRONG12#OneFamily #CricketMeriJaan #SteppingOut #YuvrajSingh pic.twitter.com/ZX3H80k9mT